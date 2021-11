Milan-Sassuolo: con Giroud fuori, Pioli è pronto a impiegarlo

In preparazione di Milan-Sassuolo di domani alle 15 , il Milan perde Olivier Giorud per una lesione al bicipite femorale sinistro – previsto rientro in gruppo tra tre settimane. Questo stop invita necessariamente Pioli ad impiegare in attacco un giocatore finora rimasto in ombra, Pietro Pellegri.

Milan-Sassuolo Pioli Pellegri

Difatti, in base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero sta pensando seriamente di farlo giocare, vista la scarsezza di minutaggio ricevuto, soprattutto in relazione all’utilizzo di praticamente tutto il reparto offensivo.

Con l’assenza del francese e anche quella di Ante Rebic, rimane solo Ibrahimovic l’attaccante puro a disposizione di Pioli. Ibra che, per i soliti motivi precauzionali, non può giocare più impegni ravvicinati. Pellegri, dunque, avrà a disposizione qualche partita per (ri)guadagnarsi la stima e la fiducia del mister e del Milan.