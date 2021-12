Il rapporto tra il Milan e la fortuna, quest’anno, non è stato dei migliori. Tanti, troppi infortuni nella fila dei rossoneri. Nonostante questo, la testa della classifica è del Diavolo che vuole continuare a vincere. Pioli, intanto, punta a recuperarne due per il Napoli.

Leao, Giroud, Napoli

Come sembrava, Rafael Leao, imprescindibile in questa prima parte di stagione, dovrebbe tornare prossima settimana contro il Napoli. Non solo però. Un altro rientrante potrebbe essere Olivier Giroud.

Il giocatore francese è fuori per una lesione al bicipite femorale ma il recupero procede bene, dunque, Pioli potrebbe averlo a disposizione la prossima settimana. In questo modo, Ibra potrebbe rifiatare dato che le sta giocando quasi tutte.