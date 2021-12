Pioli può sorridere: il giocatore torna a disposizione!

Olivier Giroud è recuperato e sarà a disposizione di Stefano Pioli per il big match contro il Napoli.

Direttamente da Milanello, Manuele Baiocchini ha aggiornato i tifosi parlando ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

giroud, acmilan, napoli

“Oggi Giroud ha svolto l’allenamento a parte ma domani si aggregherà alla squadra. Avrà tre giorni di allenamenti nelle gambe e sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli. Ovviamente non è al 100%, ma già il fatto che possa garantire un’alternativa in più è un dato positivo per il Milan”