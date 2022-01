Giovedi 13 gennaio, il Milan farà il suo esordio negli ottavi di Coppa Italia, sfidando il Genoa a San Siro alle ore 21:00.

I rossoneri fra infortuni e giocatori impegnati in Coppa D’Africa non hanno grandi alternative di formazione. A queste si aggiunge anche la squalifica di Ibrahimovic, dopo il rosso dello scorso anno rimediato contro l’Inter.

Fra i pali dovrebbe esserci Mirante, anche se Tatarusanu spera di risultare negativo al prossimo giro di tamponi. Provando cosi a vincere il ballottaggio con Mirante.

Sicuramente giocherà Tonali, visto che è squalificato in campionato al suo fianco dovrebbe esserci Bakayoko. Scelte obbligate invece per la difesa, con Tomori che dopo essere guarito dal Covid-19 dovrebbe accomodarsi in panchina.

Maldini Milan Genoa

Il nome nuovo da titolare è quello di Daniel Maldini, probabilmente agirà da trequartista alle spalle di Giroud. Dando cosi un turno di riposo a Brahim Diaz, ultimamente apparso sottotono. Ballottaggio anche fra Leao e il ristabilito Rebic, che punta a mettere minuti nelle gambe.

Questa la probabile formazione del Milan:

Milan (4-2-3-1): Mirante, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bakayoko, Messias, Maldini, Rebic, Giroud