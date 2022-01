Gol dopo un mancato vantaggio? C’è una coincidenza incredibile!

Il grave episodio di ieri sera in merito al gol di Messias non convalido per il fischio anticipato del direttore di gara ha un precedente molto strano. L‘ultima volta che successe un fatto simile risale all’anno 2009 e come protagonista c’era un certo Thiago Motta.

Thiago Motta, Milan, Spezia

Analizziamo il fatto

L’11 Aprile 2009 si stava giocando Genoa-Juventus quando all’attuale tecnico dello Spezia – che giocava nelle file del grifone – venne convalidato un gol nonostante un evidente fischio precedente. Ieri Thiago Motta era l’allenatore dello Spezia e grazie ad un episodio uguale ma contrario è riuscito a portare a casa 3 punti fondamentali da San Siro.

di Sergio Poli

