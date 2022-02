Pioli sulla Coppa Italia: “Un solo obiettivo. Domani recuperiamo due pedine importanti!”

Stefano Pioli ha parlato in esclusiva a SportMediaset alla vigilia di Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico si è così espresso: “Domani in campo per eliminare la Lazio. Hanno un reparto offensivo formidabile, dobbiamo fare una grande partita. La Coppa Italia è un torneo importante e vogliamo vincerlo!”.

Sul derby invece: “Rimangono tre punti fondamentali per la classifica, ma il cammino è ancora lunghissimo. Ci sono tanti punti in palio. Ci sarà ancora tanta strada da fare ma la nostra testa deve essere concentrata sulla gara di domani“.

Coppa Italia Milan Pioli

COPPA ITALIA, LE PAROLE DI PIOLI PRIMA DELLA LAZIO

Pioli ha poi parlato anche di Giroud, decisivo nel derby contro l’Inter: “Giroud ha qualità sia sul campo che fuori. Per noi è un giocatore importantissimo. I detrattori e le critiche fanno parte del gioco ma Olivier si sta dimostrando un calciatore forte. Sta dimostrando a tutti perché il Milan lo ha voluto fortemente. Lazio? Temo i singoli. Hanno dei giocatori fortissimi.

Noi dovremo essere attenti, chiudere gli spazi ed essere corti. Domani giocheranno i migliori. Per domani Tomori sarà disponibile. Non so se giocherà dal primo ma sarà disponibile. Alla pari di Rebic. L’allenamento di oggi sarà importante“.

Il tecnico rossonero ha parlato anche di Ibra: “Zlatan, invece, sta facendo di tutto per recuperare. Per i prossimi match è da valutare. Al Milan sto bene. Mi piace come la società giudica tutti i suoi tesserati”. Chiosa finale su Maignan: “Sta dando tanto, lavora ogni giorno per migliorare. Mike è un portiere molto forte e ambizioso e lo dimostra quotidianamente”.