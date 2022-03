Maldini piomba sul giovane talento: scelto il vice Theo

Il Milan di Stefano Pioli, in grande forma per il finale di stagione in arrivo, sta preparando – a fari spenti – il terreno per la prossima sessione di calciomercato.

Gli occhi della dirigenza, infatti, nelle ultime settimane stanno guardando sempre più con attenzione in casa Empoli.

Stando a quanto scritto dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Fabiano Parisi.

Milan Calciomercato Parisi Maldini

Terzino sinistro classe 2000 alla prima stagione in Serie A, il giovane ha impressionato la critica per qualità e personalità.

“Italiano, di prospettiva, mancino e con margini di crescita, il laterale dei toscani sarà un pezzo ambito del prossimo mercato dei terzini, ma il Milan è vigile così come lo è su altri profili.”

Il Milan lo segue, alla dirigenza piace: i rossoneri proveranno a muoversi in anticipo, anticipando la concorrenza.