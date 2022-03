Empoli, Romagnoli non ha dubbi: l’ha detto su Giroud!

A pochi minuti dall’inizio di Milan-Empoli, match valevole per la 29esima giornata di Serie A, Simone Romagnoli, difensore dei toscani, ha analizzato il match contro i rossoneri, soffermandosi in particolar modo sulla punta rossonera Olivier Giroud, reduce dal gol vittoria nella trasferta contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Studiamo gli avversari in ogni singola partita. Giroud? Si tratta di un attaccante fortissimo, ma non bisogna dimenticare poi tutti gli altri. Sarà sicuramente una partita molto difficile, cercheremo di limitarli e di metterli in difficoltà”.