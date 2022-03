L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, si è raccontato in una lunga intervista a Europe1.

Le parole del rossonero sulla sua infanzia:

Sull’esperienza all’Arsenal:

“Quando Wenger ha contattato il mio agente, non ci credevo ho realizzato un sogno d’infanzia giocare in Premier League.

Sul passaggio al Chelsea:

Sulla propria carriera:

“Sono orgoglioso del percorso che ho fatto. Quando smetterò riguardando indietro vedrò che tutti i club in cui ho giocato, fanno parte dell’èlite. Una cosa che da bambino non potevo nemmeno sognare. Ma ora il mio ultimo sogno è vincere lo scudetto con il Milan”.

Su l’attuale avventura al Milan:

“Dopo alcuni anni senza trofei, manca poche partite per realizzare un sogno per il Milan e tutti i tifosi. C’è anche la semifinale di ritorno contro l’Inter. In ogni caso ringrazio i tifosi che mi hanno accolto con amore incondizionato. La strada per vincere è ancora lunga, ma in ogni caso la lotta sarà indecisa fino alla fine”.