Zola sicuro: “Milan frizzante. Scudetto? Vi dico chi è la favorita!”

Gianfranco Zola, ex stella del Chelsea, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della volata Scudetto che coinvolge Milan, Inter e Napoli. Queste le parole di Magic Box:

Zola Intervista Gazzetta

SULLA FAVORITA – “Metterei l’Inter in leggero vantaggio: per l’organico e perché i nerazzurri sanno già come si vince visto che hanno lo Scudetto nel petto. Però anche Milan e Napoli hanno dimostrato di essere competitive. Sarà una lotta fino all’ultima giornata“.

SUL MILAN – “La qualità principale dei rossoneri è la spregiudicatezza. Il Milan ha tanto entusiasmo e un gioco frizzante. E poi ha uno spirito coinvolgente: può fare risultato ovunque. E sarà preziosa l’esperienza di Ibra e Giroud“.

SU COSA PUÒ FARE LA DIFFERENZA – “La qualità, innanzitutto. Quando le partite sono difficile, quando le gambe girano meno rapidamente, quando il pallone pesa, la qualità può fare davvero la differenza. Poi è fondamentale la maturità con cui ogni squadra affronterà i momenti difficili che non mancheranno. E infine tutto il resto: il calendario, la condizione atletica, la solidità“.