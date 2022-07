Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, non solo De Ketelaere: altre quattro trattative in corso!

Il calciomercato del Milan non ruota soltanto attorno a Charles De Ketelaere, infatti vi sono altre trattative in corso per il ruolo di difensore centrale e del centrocampista.

Il ruolo a cui la dirigenza dà priorità, dopo l’arrivo di De Ketelaere, è quello del difensore.

Invece, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per Carney Chukwuemeka si potrarrà fino a metà agosto.

Il Milan cerca un difensore affidabile ma non troppo costoso.

Infatti prima del mondiale si giocherà con una media di una partita ogni quattro giorni.

Per questo servirà un quarto titolare oltre Tomori, Kalulu e Kjaer che però dovrà essere valutato considerando l’età e il rientro da un grave infortunio.

I candidati principali sono Abdou Diallo, classe ’96 del PSG, e Japhet Tanganga, classe ’99 del Tottenham.

Diallo ha più esperienza internazionale ma ha un costo e uno stipendio molto alto, invece per Tanganga il Tottenham vuole un obbligo di riscatto che il Milan non può permettersi.

Per Chukwuemeka la situazione è ancora più complicata.

L’Aston Villa vorrebbe cederlo all’estero ma la richiesta di 20 milioni di sterline è troppo alta per il Milan.

Attenzione però al PSG che, oltre a Renato Sanches, è interessato al talento inglese classe 2003 in scadenza nel 2023.

Giacomo Pio Impastato