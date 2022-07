De Ketelaere, il giocatore va incontro al Milan: la decisione

Seppur lentamente, giorno dopo giorno, il Milan si sta avvicinando sempre di più all’arrivo di Charles De Ketelaere.

Il giocatore, come riporta Tuttosport, è il profilo ideale per la squadra rossonera, portando capacità che al momento nessun elemento della rosa di mister Pioli ha.

Il Bruges dall’altra parte ha delle forti finanze e non ha fretta di vendere il talento belga.

Però il campionato belga è già iniziato e non è fruttuoso mantenere Charles De Ketelaere scontento in rosa, anche perché Maxi Gomez, sostituto del talento 2001 individuato dal Bruges, sta aspettando la partenza del belga per potersi unire ai campioni del Belgio.

Ieri il giocatore si è allenato con la squadra, nonostante le voci che affermavano che il giocatore non si fosse presentato all’allenamento, ma svolgendo un programma personalizzato per motivi di mercato.

De Ketelaere incontro Milan

Paolo Maldini e Ricky Massara intanto attendono con ansia la chiamata del Bruges per chiudere la trattativa accontentando la richiesta della squadra belga di 35 milioni di euro.

De Ketelaere, che aveva raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un contratto di 5 anni con 2,7 milioni di ingaggio, per aiutare la squadra rossonera ha deciso di abbassare il suo futuro stipendio fino a 2,3 milioni di euro.

Gesto simile a quello attuato da Sandro Tonali un anno fa.

Con il giocatore, che in tale maniera spinge per arrivare in rossonero, le tempistiche dell’operazione si vanno abbassando sempre di più.

Giacomo Pio Impastato