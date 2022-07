Origi svela: ”Maldini e Massara me l’hanno chiesto subito”

Divock Origi, neo acquisto del Milan per l’attacco, ha rilasciato un intervista per DAZN in cui ha parlato dello Scudetto e della seconda stella.

Sulla seconda stella:

”Certamente conquistare la seconda stella e quindi il ventesimo scudetto è l’obiettivo. È una delle prime cose che mi hanno detto Ricky Massara e Paolo Maldini. Mi hanno spiegato l’importanza di tutto questo. Faremo il possibile e ovviamente sarebbe un grande risultato. Sarà bello iniziare la stagione sapendo che potrai concorrere per conquistare il ventesimo scudetto e la seconda stella”.

Origi scudetto Milan

Su cosa potrà imparare da Ibra e Giroud:

”Per vincere il campionato devi avere molti giocatori, diversi tra loro e noi abbiamo un gruppo molto forte. Questo è uno dei motivi per cui ho voluto fortemente unirmi anche io. Ci sono tanti bravi giocatori. Olivier è un giocatore incredibile. Parliamo di un campione. Olivier è un giocatore di classe, un gran giocatore! Sono veramente felice di essere qui con lui e con Zlatan, che è uno dei più grandi giocatori della storia. Un esempio che con la giusta mentalità e la giusta costanza si può andare avanti all’infinito. Qualcosa che sarà ricordato per molto tempo e per molte generazioni. Non basterebbero le parole per la mia gioia di poter essere circondato da questi campioni che certamente rendono il mio lavoro molto più facile”.

Giacomo Pio Impastato