UFFICIALE – Nuova regola sulle panchine: succederà dalla prossima Serie A!

Cambiano le regole della panchina in Serie A. Dalla prossima stagione i club campionato potranno avere fino a 15 giocatori a disposizione oltre a quelli in campo, tre in più rispetto agli attuali 12.

Grazie a questa novità i tecnici avranno più vastità di scelta e potranno contare su diverse alternative, anche se tra i tifosi sui social si è scatenata qualche timida protesta poiché si pensa che questa decisione possa favorire i grandi club.

Pioli

La proposta, approvata oggi dal Consiglio Federale su proposta della Serie A, prevede l’aumento della panchina da 12 a 15 componenti. Una decisione dell’IFAB, organo legislatore nel calcio, nell’ambito della conferma delle cinque sostituzioni in via definitiva e non solo a causa dell’emergenza Covid.

Il numero di calciatori a disposizione passerà così dai precedenti 23 a un totale di 26. Risale a dieci anni fa l’ultima volta in cui era stato introdotto un cambiamento di questo tipo, quando la panchina era stata “allargata” da sette giocatori ai 12 mantenuti finora, come riporta Calcio & Finanza.