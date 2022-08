Calendario Milan 2022/23: tutti gli incroci tra Champions e Serie A

Il Milan sarà impegnato in questa stagione nuovamente in Champions League ma in maniera totalmente diversa rispetto all’anno scorso, infatti quest’anno ci arriva da Campione d’Italia. Giocherà nel girone E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Stando al calendario reso noto dalla UEFA il Milan inizierà il 6 settembre in Austria alle ore 21 contro il Salisburgo, per poi affrontare Dinamo Zagabria e Chelsea nel girone d’andata.

Champions League

Le partite termineranno prima della sosta per i Mondiali in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre. L’ultima giornata della fase a gironi si giocherà tra l’1 e il 2 novembre con il Milan che ospiterà a San Siro il Salisburgo.

Tutte le partite in calendario per il Milan

Ecco a voi il calendario completo del Milan 2022/2023:

3 settembre Milan-Inter 18:00

6 settembre Salisburgo-Milan 21:00

11 settembre Sampdoria-Milan*

14 settembre Milan-Dinamo Zagabria 18:45

18 settembre Milan-Napoli*

2 ottobre Empoli-Milan*

5 ottobre Chelsea-Milan 21:00

9 ottobre Milan-Juventus*

11 ottobre Milan-Chelsea 21:00

16 ottobre Hellas Verona-Milan*

23 ottobre Milan-Monza*

25 ottobre Dinamo Zagabria-Milan 21:00

30 ottobre Torino-Milan*

2 novembre Milan-Salisburgo

6 novembre Milan-Spezia*

*Data e orario non ancora definiti dalla Serie A

Queste saranno le prime sei partite del Milan in Champions League, dove si giocherà l’accesso agli ottavi di finale qualificandosi primo o secondo.

Le date delle altre fasi della Champions League

Nel caso in cui il Milan dovesse qualificarsi alle fasi successive, la UEFA ha già rilasciato le date ufficiali in cui si giocheranno le partite degli ottavi, quarti, semifinale e infine finale. Gli ottavi si giocheranno il 14-15-21-22 febbraio e il 7-8-14-15 marzo 2023, i quarti si giocheranno ad aprile l’11-12 e 18-19.

Le semifinali si terranno il 9-10 e 16-17 maggio 2023. La finale si giocherà il 10 giugno 2023 all’Ataturk Olympic Stadium di Instanbul.

Giacomo Pio Impastato