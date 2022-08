Sei qui: Home » News » Dove vedere Vicenza-Milan in tv e in streaming: le soluzioni

DOVE VEDERE VICENZA MILAN – Ultimo test di prestagione per il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Marsiglia allo Stadio Vélodrome, che sfideranno il 6 agosto alle 19 il Vicenza, squadra militante in Serie C. Ecco dove risulterà visibile il match dei rossoneri in TV e in streaming:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabile formazione Vicenza (3-4-2-1): Contini, Brosco, Cappelletti, Bruscagin, Zonta, Bikel, Cavion, Cester, Dalmonte, Cruz, Diaw.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Hernandez, Tomori, Gabbia, Calabria, Bakayoko, Bennacer, Leao, De Ketelaere, Saelemaekers, Rebic.

Una gara importante per i rossoneri, a soli sette giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A, questa volta da Campioni d’Italia. Sfideranno una bella squadra che cercherà di apparire e fare la sua onesta figura.

Fin qui il Diavolo ha collezionato le vittorie contro il Lemine Almenno, Colonia e Marsiglia perdendo solo una volta contro lo Zalaegerzegi (sconfitta per 3-2). Sarà curioso vedere l’esordio di Charles De Ketelaere che oggi in conferenza stampa si è presentato ai nuovi tifosi. Ai box ancora Divock Origi che sta smaltendo per recuperare dall’infortunio.

Vicenza Milan Amichevole

DOVE VEDERE VICENZA MILAN IN TV E IN STREAMING

La partita Vicenza-Milan si disputerà al Romeo Menti, stadio dei vicentini. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre oppure scaricando l’app su una smart tv o attraverso un dispositivo come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast. Si potrà vedere il match anche tramite il sito dell’emittente o basterà scaricare l’app ufficiale.

Lo Stadio Menti si prepara al tutto esaurito. I biglietti dei settori tribuna, distinti, curva nord e curva sud andati esauriti poco dopo la messa in vendita online. Il Milan ha disputato l’ultima partita ufficiale allo stadio Menti oltre 20 anni fa. Grande attesa a Vicenza per poter seguire dal vivo i Campioni d’Italia.