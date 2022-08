Milan, Giroud o Rebic contro l’Atalanta? Pioli scioglie ogni dubbio!

Si avvicina la sfida di campionato tra Atalanta e Milan che andrà in scena a Bergamo domenica sera. I rossoneri hanno intenzione di portare a casa altri 3 punti dopo la bella vittoria contro l’Udinese che ha messo in luce aspetti positivi e meno: un attacco molto offensivo caratterizzato dalla presenza di diversi giocatori con qualità diverse tra loro e un reparto difensivo ancora disattento in alcune occasioni.

Mister Stefano Pioli sembra avere sciolto gli ultimi dubbi di formazione sui ballottaggi in attacco tra Rebic e Giroud (il francese recupera da un affaticamento) e a centrocampo tra Krunic e Tonali (recupera da un piccolo infortunio). In campo scenderà ancora una volta il croato, adattato come falso nove, e il centrocampista italiano classe 2000 che farà il suo esordio in questo campionato, come riferito da calciomercato.com.

Rebic Milan Pioli

Ecco le due formazioni che potrebbero scendere in campo al Gewiss Stadium:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.