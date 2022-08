LIVE – Vicenza-Milan, le formazioni ufficiali: assenza pesante per Pioli

Alle 19 il Milan di Stefano Pioli giocherà contro il Vicenza di Mister Baldini allo stadio Romeo Menti. Un test importante per i Campioni d’Italia per confermare quanto di buono si è visto in questo pre campionato.

Osservato speciale del match di oggi De Ketelaere, che partirà dalla panchina e non è escluso che possa giocare qualche minuto con la nuova maglia. Mentre costretto a fermarsi è Olivier Giroud, protagonista di un ottimo pre campionato, a causa di un affaticamento muscolare. Neanche Kjaer e Bakayok saranno della partita, le loro assenze, però, rientrano nel programma di recupero e non giocheranno solo in via precauzionale.

La partita sarà visibile su Sportitalia

Milan, Vicenza, Amichevole

I rossoneri di Stefano Pioli si schierano con il classico 4-2-3-1 con la formazione praticamente titolare dell’anno passato: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Rebić.

Mentre dalla panchina saranno a disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Adli, Krunić, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Lazetić.

Mentre il Vicenza di Mister Baldini si schiera con il 3-5-2: Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Begić; Ferrari, Rolfini.