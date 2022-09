Sei qui: Home » News » Dove vedere Salisburgo-Milan in TV e in streaming

DOVE VEDERE SALISBURGO MILAN – Domani sera il Milan debutterà nella Champions League 2022/2023 con un match che sembra alla portata, ma non è da sottovalutare. I rossoneri saranno ospiti del Salisburgo. Dopo la grande vittoria in campionato contro l’Inter, l’entusiasmo è alle stelle in casa Milan, ma guai ad abbassare la china, anche perché la Champions League riserva quasi sempre sorprese. Pioli sta preparando la gara e dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formaizone, considerando la dispendiosa gara proprio contro i rivali nerazzurri di sabato scorso.

Dove vedere Salisburgo-Milan in tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere le immagini dell’incontro sfida tra Salisburgo e Milan. Per vederla bisognerà dunque collegarsi ai canali Sky Sport Action (numero 206) e Sky Sport (numero 253) disponibili sulla piattaforma satellitare con abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio.

Se invece vorrete seguire la partita in diretta streaming, potete connettervi all’app Sky Go e selezionare il canale dove viene trasmesso l’incontro, ma anche su Mediaset Infinity +, sempre per gli abbonati. I servizi sono usufruibili sia da pc fisso che da dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Quando si gioca Salisburgo-Milan

La prima gara di Champions League per austriaci e rossoneri si disputerà martedì 6 settembre alla Red Bull Arena di Salisburgo. Calcio d’inizio alle 20:45.

Telecronisti Sky

Sky ha scelto Federico Zancan come telecronista della partita, mentre sarà Luca Marchegiani ad affiancarlo al commento tecnico. Non ancora annunciati i telecronisti di Infinity+.

Salisburgo-Milan: probabili formazioni

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober. Ulmer; Cpaldo. Seiwald. Kjaergaard; Sucic; Okafor, Fernando. All. Jaissle

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao, Giroud. All. Pioli