Sei qui: Home » Copertina » Giroud non si ferma: non gli era mai successo con il Milan

Giroud continua a confermarsi uno degli attaccanti più in forma del momento anche con la nazionale francese.

Come riporta il Corriere dello Sport siamo già al terzo goal consecutivo per Olivier Giroud con la nazionale francese, dato che riporta il francese tra gli attaccanti più prolifici in carriera.

Dopo la sosta dovrà continuare a sfornare goal anche per il Milan, considerando il tour de force in arrivo.

Già col Chelsea dovrà dimostrare continuità, considerando l’importanza della doppia sfida per il primo posto nel girone.

Olivier Giroud ha già collezionato cinque reti con il Milan da inizio stagione.

Giroud non si ferma

L’anno scorso, per fare un paragone, i cinque goal erano arrivati soltanto dopo la prima giornata del girone di ritorno.

In questi giorni festeggerà 36 anni, esattamente il giorno prima della partita di Empoli.

Per lui è la terza volta che inizia la stagione con questa prolificità: nel 2012 al Montpellier e due stagioni dopo con l’Arsenal.

Ma nei pensieri di ”Oliviero bomber vero”, come viene definito da alcuni tifosi rossoneri, vi è sicuramente il Mondiale in Qatar dove andrà da detentore del titolo di campione nel mondo, avendolo vinto quattro anni fa proprio la Francia.

L’attacco del Milan ormai si regge completamente su di lui, non facendo rimpiangere gli infortuni di Rebic, Ibra e Origi.

Giacomo Pio Impastato