Inizio da urlo, il Milan pensa al rinnovo: la notizia

Il Milan è il secondo attacco della Serie A, a pari merito con Udinese e Inter e gran parte del merito va a Olivier Giroud.

L’attaccante francese ha sfornato la bellezza di 5 gol tra campionato e Nazionale, e anche la Francia ringrazia. 7 presenze, 4 gol e 1 assist con il Milan in Serie A e, come riportato da Tuttosport, questo è il miglior inizio per Giroud a livello realizzativo.

Dunque, alla luce di questo dato e delle prestazioni sempre più convincenti, la dirigenza del Milan sta pensando di proporre all’attaccante 35enne un rinnovo di contratto. La fonte specifica che la data dell’attuale contratto vorrà essere spostata al 30 giugno 2024.

Giroud Milan Francia

L’ex Arsenal ha lasciato il Chelsea la scorsa stagione per unirsi ai colori rossoneri al costo di 1 milione di euro. Giroud porta con se una grande esperienza internazionale: 1 Champions League ed Europa League per lui, entrambe con il Chelsea.

In questo periodo di difficoltà in attacco, Giroud è risultato decisivo e si è fatto peso dell’intero reparto, avendo perso Ibrahimovic, Origi e Rebic per infortunio.

Edoardo Crico