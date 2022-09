“Ma come si permette?”, incredibile racconto di Maldini: è successo con Galliani!

Il direttore dell’area tecnica e bandiera del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento. Tanti i temi trattati dal dirigente rossonero, tra cui un particolare aneddoto riguardante la fede milanista di Adriano Galliani. Ecco quanto evidenziato:

“Galliani è milanista, ma milanista milanista. Quando contro lo Spezia l’arbitro Serra ha sbagliato e non ci ha dato il gol, dopo 15 giorni dovete sapere che è andato ad arbitrare il Monza in Serie B. Galliani entra nello spogliatoio e dice “Ma come si permette?”. Serra lo guarda confuso e gli dice: “Guardi che ancora non ho fatto nulla”. E allora Galliani gli fa: “Come si permette di annullare quel gol al Milan?”.

Maldini Galliani

Negli anni abbiamo avuto qualche incomprensione, adesso il rapporto è fantastico. Lui non fa mai dimenticare quello che ha fatto per il Milan, lui è milanista dentro. È un grandissimo dirigente, quello che ha fatto col Monza è incredibile. Lunga vita a Galliani, dobbiamo tanto a lui“.