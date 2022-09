Leao resta al Milan? Maldini non si nasconde: la verità sul calciomercato!

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento. Tanti i temi trattati dal dirigente rossonero, tra cui alcuni retroscena di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Offerte per Leao e i nostri gioielli? A qualcuno ho detto di non presentarsi nemmeno… Per Theo Hernandez? Lo avete detto voi. Il problema è che poi tornano alla carica e allora devi decidere che cosa fare. Nell’ambito della sostenibilità del club, ribadisco che noi abbiamo i conti a posto e non abbiamo necessità di vendere nessuno. I più forti vogliamo tenerli, ma i giocatori incedibili oggi non esistono più.

Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento

Esplosione Kalulu? In quel momento lì Kjaer era fuori, come Romagnoli. Tomori si era operato al menisco. Dovevamo affrontare 6-7 partite con due centrali di ruolo, Kalulu e Gabbia. Avevamo incrociato le dita, ma sono stati fondamentali. La cosa bella dello Scudetto dell’anno scorso è che sono stati tutti protagonisti: Tatarusanu col rigore parato al derby, mio figlio Daniel con il gol allo Spezia. Tutto il gruppo era coinvolto, anche grazie alla conduzione di mister Pioli che in questo è veramente fantastico”.