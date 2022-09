Mbappe esalta Giroud: l’ha detto dopo il gol in Francia-Austria!

Dopo la vittoria secca per 2-0 della Nazionale francese sull’Austria grazie alle reti segnate da Kylian Mbappe e Oliver Giroud, lo stesso primo marcatore e stella del Paris Saint-Germain ha espresso belle parole sull’attaccante del Milan che sta vivendo un grande inizio di stagione. Le sue parole:

“Giroud? Ci siamo trovati bene ed è stata una gran partita ma anche con Griezmann che ha giocato più alto oggi. Siamo molto felici di aver scambiato bene e di aver parlato la stessa lingua calcistica, gratificante punto Poi Giroud ha fatto anche gol e ora si avvicina a Titì Henry, quindi grande serata per lui. Oliver è un valore aggiunto per noi! Se non lo sei da secondo miglior marcatore di sempre nella Francia allora non lo sarai mai (ride, ndr). Lui lo è, ci ha fatto un favore e speriamo che si ripeta anche domenica”.

Giroud e Mbappe

Da tempo l’ex Arsenal e Chelsea non veniva convocato da Didier Deschamps, ma le ottime prestazioni con la maglia rossonera hanno concesso un’altra opportunità al giocatore che adesso, alla soglia dei 36 anni, sogna di essere presente ai prossimi mondiali in Qatar. Nella stagione 2022/23, oltre la rete di ieri sera, ha segnato già 5 volte in 9 partite.