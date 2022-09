Milan, Giroud è diventato insostituibile: non succedeva da 9 stagioni!

Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli dell’ultimo turno, sono attesi dall’Empoli. La squadra di Stefano Pioli ha perso diversi giocatori in questa pausa per le nazionali e alcune scelte del mister saranno pressoché obbligate.

Giroud Milan Pioli

Davanti per esempio toccherà di nuovo a Olivier Giroud. L’ex Chelsea, a segno anche con la sua Francia contro l’Austria, si prepara a giocare la sua decima partita da titolare in questo inizio di stagione. Numeri incredibili per il centravanti, che non giocava così tanto nella prima parte dell’anno da ben 9 anni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, era dalla stagione 2013-2014, quando Giroud militava nell’Arsenal, che il giocatore non raggiungeva una tale regolarità. Allora furono undici presenza da titolare nelle prime undici uscite, ma con la differenza sostanziale che oggi Olivier ha quasi 36 anni. Nonostante non sia più un ragazzino il francese gioca ininterrottamente dall’11 dicembre 2021 e le prestazioni non fanno altro che dargli ragione. Il Milan non può proprio fare a meno di lui.