Milan, la fascia destra non ingrana: per gennaio c’è un nuovo obiettivo

Il Milan continua a viaggiare spedito sia in campionato che in Champions League, dove è padrona del proprio destino. Infatti vincendo l’ultima partita del girone i rossoneri sarebbero qualificati agli ottavi di finale.

I rossoneri di Pioli, sono la squadra che segna il maggior numero di gol su azione in Serie A, ben 21 fino a questo momento.

Infatti il maggior numero dei gol del Milan arriva da reti segnate da Leao, Brahim Diaz e Giroud. Salta all’occhio il fatto che al Milan manchi un esterno offensivo destro che possa portare gol e assist.

Le idee per la fascia destra

Proprio per questo motivo Maldini e Massara vorranno intervenire nel mercato di gennaio per sistemare questo aspetto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com i rossoneri starebbero valutando alcuni profili.

Per il mercato di gennaio, sarà difficile puntare su nomi dal calibro di Pulisic, Ziyech o Asensio – che è in scadenza ma sta trattando un rinnovo mostruoso – per questo i dirigenti rossoneri stanno studiando nuovi profili.

Il sogno del club rossonero è rappresentato da Cody Gakpo, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra ed è di proprietà del PSV. Il calciatore è un profilo che interessa parecchio e non è escluso che a gennaio il Milan possa provare un tentativo