Sei qui: Home » News » Zola, che elogio per Giroud: “Lo sta dimostrando col Milan!”

Gianfranco Zola, intervistato ai microfoni di Sportweek, ha parlato di Olivier Giroud e del suo ruolo nel Milan di Stefano Pioli.

L’ex attaccante del resto lo conosce molto bene: ai tempi del Chelsea, Zola era il vice allenatore al fianco di Antonio Conte e ha avuto modo di approfondire i rapporti con il bomber francese.

Secondo lui, Giroud rappresenta il perfetto punto di riferimento per ogni allenatore. Grande professionista ed intelligenza in campo, oltre che ad essere un grande uomo fuori dal rettangolo di gioco.

Giroud Milan

Queste le sue parole:

SU GIROUD: “E’ un giocatore molto intelligente e perciò utile alla squadra. Lo ha dimostrato con noi (ai tempi del Chelsea ndr.) e lo sta dimostrando col Milan. I gol che fa magari sono pochi per essere un attaccante, ma sono tutti importantissimi. Per ogni allenatore Giroud è un punto di riferimento, è uno di quei giocatori amati dai trequartisti e dalle seconde punte. Hazard adorava giocare con lui proprio per la abilità nel dare sa sponda”.