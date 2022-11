Il giocatore del Bayern rivela: “Mi piacerebbe giocare con Giroud”, poi il commento sulla Serie A

In una recente intervista con La Gazzetta Dello Sport, un calciatore del Bayern Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto interessanti, specialmente in chiave mercato.

Stiamo parlando del difensore francese, Benjamin Pavard. Prima di partire in Qatar per il Mondiale con la Francia, Pavard ha dichiarato di voler giocare in un club con l’attaccante del Milan, Olivier Giroud. Inoltre, ha strizzato l’occhio alla Serie A non escludendo affatto l’ipotesi di un suo possibile arrivo in futuro.

“Olivier mi dice sempre che l’Italia è un paese che vive al cento per cento di calcio. Mi ha raccontato la magia del Derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui, anche perché è un grande amico. Vedremo”.

“Quindi potrebbe essere tentato dal venire a giocare in Italia? Gioco ormai da sette anni in Germania. Ho ancora molti amici a Stoccarda. Con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale“.

Vedremo, dunque, se in futuro Pavard riuscirà a giocare con il suo compagno di nazionale Giroud. E perché non proprio in Serie A, ovviamente al Milan.

