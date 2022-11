Sei qui: Home » News » Capello incensa Giroud: “Al Milan lo fa in tutti i momenti della partita”

Il Milan non può fare a meno di Olivier Giroud, e questa ormai è una consapevolezza assodata.

L’attaccante rossonero, infatti, è diventanto imprescindibile per Pioli, che anche ieri sera ha assistito ad un’altra lodevole prestazione del giocatore francese, protagonista di tutti i gol del poker calato contro il Salisburgo.

Al termine del match, il centravanti ha commentato così la vittoria: “È stata una serata perfetta per me e per la squadra, volevamo fare una gara di livello e ci siamo riusciti. Abbiamo raggiunto gli ottavi ed era uno dei nostri obiettivi principali“.

Giroud Milan Champions

Capello non ha dubbi: che elogio a Giroud!

Sull’attaccante del Milan ha detto la sua anche Fabio Capello che, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha speso parole al miele per lui, elogiando tutte le sue caratteristiche.

Questo il commento dell’ex calciatore: “È un uomo d’area di rigore. Lui va sempre davanti la porta, ha fisicità e visione di gioco. Il secondo gol che ha segnato contro il Salisburgo è stato molto importante e fantastico. È generoso, rincorre sempre l’avversario e partecipa in tutti i momenti al gioco del Milan“.

Gabriella Ricci