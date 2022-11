Sei qui: Home » News » Kjaer, parole al miele per il compagno del Milan: “È tra i più forti al mondo”

Dopo il deludente pareggio contro la Tunisia, domani alle ore 17:00, la Danimarca di Simon Kjaer dovrà affrontare la Francia per provare a strappare qualche punto e credere ancora nel passaggio agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar.

Il difensore rossonero, intervenuto in conferenza stampa prima del match, non ha potuto fare a meno di parlare dell’ottimo stato di forma del suo compagno di club, Olivier Giroud.

Kjaer: “Giroud attaccante di livello mondiale”

Queste le parole del centrale del Milan sul bomber ex Chelsea:

Conferenza stampa, Kjaer, Giroud

“Non posso che augurare sempre il meglio per Oli. A mio avviso è tra i migliori attaccanti in circolazione. È un grande attaccante d’area, quindi sarà una partita complicata contro di lui.

Se è al livello di Benzema? Sì, li metto nello stesso gruppo. Vedo Giroud come l’élite assoluta in termini di mosse e finalizzazione. L’unica differenza è che è meno mobile e fuori dagli schemi rispetto all’attaccante del Real Madrid. Dentro al campo, però, lo vedo come un attaccante assolutamente di livello mondiale, quindi sono sicuro che sfidarlo sarà eccitante”.