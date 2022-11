DOVE VEDERE CREMONESE MILAN – Il Milan dopo il successo ottenuto allo scadere contro lo Spezia in casa, è pronto per scendere nuovamente in campo. Questa volta il Diavolo andrà in trasferta a Cremona, dove andrà in scena la gara valevole per il quattordicesimo turno di Serie A.

Si tratta di un testa coda, il club meneghino occupa infatti il secondo posto in classifica, mentre i grigiorossi sono al terzultimo posto e la zona salvezza (occupata proprio dallo Spezia) dista tre punti. Per i Campioni d’Italia non sarà però un incontro semplice, la squadra di Alvini ha spesso dato filo da torcere ai top team.

Cremonese Milan Serie A

Orario del match

La partita Cremonese-Milan andrà in scena quest’oggi (martedì 8 novembre) alle ore 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. L’incontro sarà diretto dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Dove vedere Cremonese Milan in TV e streaming

Sarà possibile seguire il match in diretta TV e in streaming tramite l’applicazione di DAZN. La telecronaca della sfida è affidata Pierluigi Pardo, al commento tecnico ci sarà invece l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

La probabile formazione

Stefano Pioli nella sfida in programma questa sera dovrà fare a meno di Theo Hernandez ed Olivier Giroud, due dei migliori interpreti in questa fase iniziale di stagione. Tornerà in campo dal primo minuto Sandro Tonali. Il tecnico parmense potrebbe concedere un turno di riposo a Rafael Leao e sfruttare le sue caratteristiche a gara in corso.

Milan Stefano Pioli

Sulla fascia sinistra potrebbe quindi scendere in campo dal primo minuto Ante Rebic, mentre al centro dell’attacco toccherà ancora una volta ad Origi. L’ex Liverpool è chiamato a trovare la via del gol, per lui una sola marcatura in otto gare di Serie A. Sulla trequarti campo resta ancora favorito Brahim Diaz.

MILAN (4-3-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Rebic; Origi. All. Stefano Pioli