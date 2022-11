DOVE VEDERE MILAN SPEZIA – Questa sera il Milan di Stefano Pioli ospiterà lo Spezia di Luca Gotti nella gara valevole per il tredicesimo turno del campionato di Serie A 2022/2023.

I rossoneri hanno una ghiotta occasione per poter guadagnare punti su almeno quattro delle attuali prime otto in classifica. Il pareggio dell’Udinese con il Lecce ed i tre big match in programma (Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter) potrebbero regalare una giornata più che positiva per la formazione guidata dal tecnico parmense.

Milan Spezia Pioli

Orario di Milan Spezia

L’incontro andrà in scena questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45. L’incontro Milan-Spezia sarà diretto dal signor Fabbri. La partita, nella scorsa stagione, era stata condizionata dal famoso errore commesso dall’arbitro Serra, il quale non concedendo il vantaggio rese vano il gol siglato da Messias.

Dove vedere Milan Spezia

Sarà possibile seguire la gara tra Milan e Spezia in TV e Streaming su DAZN tramite l’applicazione. Inoltre la sfida sarà visibile anche su SKY (canale 201 e 251) e in Streaming su SKY GO.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli è alle prese con qualche piccolo dubbio di formazione. In attacco potrebbe tornare dal primo minuto Origi, sulla trequarti è aperto il solito ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz. Inoltre il tecnico parmense vorrebbe lanciare dal primo minuto Rade Krunic al fianco di Bennacer, concedendo così un turno di riposo a Sandro Tonali in vista del turno infrasettimanale.

Gotti avrebbe un dubbio legato al modulo, potrebbe optare per una difesa a 4 inserendo in avanti l’ex di turno Daniel Maldini.

Milan Spezia probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1), probabile formazione: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. Allenatore Stefano Pioli

SPEZIA (3-5-2), probabile formazione: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Nzola, Gyasi. Allenatore Luca Gotti