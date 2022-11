Giroud: “Stasera fondamentale portare a casa i 3 punti”, poi il commento sull’espulsione

Autore dello splendido gol che ha regalato i 3 punti al Milan nel finale di gara contro lo Spezia, Olivier Giroud ha analizzato così il match di questa sera ai microfoni di Sky Sport:

Sulla partita:

“Il gol di questa sera è stato molto bello, così come è stato molto bello anche l’assist di Tonali, volevamo vincere. La cosa importante sono i tre punti. Sono arrabbiato perché mi sono dimenticato del cartellino. Stavo pensando che questa partita mi ricordava l’anno scorso, ma questa volta l’abbiamo vinta. Abbiamo visto un grande spirito di squadra e abbiamo creduto alla vittoria”.

Sul rapporto con Ibrahimovic:

“Il rapporto con Ibra è di grande fratellanza, siamo lì per fornire alla squadra la nostra esperienza. Proviamo a tirare fuori il meglio dai giovani dando sempre l’esempio sul campo, tranne stasera per cui sono un po’ arrabbiato”.

Sul suo inizio di stagione:

“Momento migliore della carriera? Non saprei, in alcuni momenti mi capita di essere al posto giusto e faccio ciò che mi spetta, ovvero segnare. Non ho fatto gol per 5 partite di fila ed ero un po’ arrabbiato, ma cerco sempre di tenere alta la fiducia e di continuare a lavorare in allenamento”.