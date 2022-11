Deschamps stupisce: Giroud partirà titolare, la scelta su Theo Hernandez!

Questa sera alle ore 20 la Francia affronterà l’Australia in un match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar, nel loro girone D che comprende anche Danimarca e Tunisia. Tra i francesi sono stati convocati Olivier Giroud e Theo Hernandez, che sono tra gli uomini chiave anche del Milan.

Didier Deschamps, ct della Francia, potrebbe puntare su Giroud dato l’infortunio di Karim Benzema che ha dovuto dare forfait a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Qatar. Il bomber rossonero deve raggiungere Thierry Henry tra i migliori marcatori della nazionale francese. La leggenda dell’Arsenal è a quota 51 reti, mentre Giroud è fermo a 49 e farà di tutto per superarlo.

Theo Hernandez, AC Milan

Giroud titolare molto probabilmente ma non si può dire lo stesso per Theo Hernandez, che non dovrebbe partire titolare. A togliergli la titolarità potrebbe essere proprio suo fratello Lucas Hernandez.

Una notizia che lascia un po’ l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri, che in diverse occasioni hanno criticato le scelte del ct Deschamps che ha sempre “oscurato” il terzino del Milan. Un esempio potrebbe essere proprio agli ultimi europei, dove Theo non è stato convocato nonostante le prestazioni superlative con i rossoneri.