Kalulu: “Orgoglioso di indossare la maglia del Milan”, poi gli elogi a Maldini e Pioli

Dopo l’annuncio ufficiale della firma sul contratto, che lo legherà al Milan fino al 2027, Pierre Kalulu ha parlato in diretta ai canali YouTube e Twitch della società rossonera. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rinnovo? Sono molto contento, sento grande affetto da parte dei tifosi. Vedo tanto amore nei miei confronti e questo mi lascia tranquillo e molto positivo. Dopo aver vinto lo Scudetto sono sempre più orgoglioso di indossare questa maglia.

Milan? Quando giochi in un club come il Milan devi pensare di essere un titolare. Se sei competitivo devi migliorare sul campo, dimostrando di essere uno dei titolari e mollando mai. Credo che la mia sia stata una crescita costante”.

Rinnovo con il Milan, parla Kalulu: “Speravo nel Mondiale”

Continua poi il difensore rossonero:

“Mondiale? Speravo sinceramente di strappare una convocazione, non è andata così ma tiferò comunque per la Francia. Sono contento per la convocazione di Theo e Giroud.

FOTO: Getty – Kalulu Milan

Con chi vado più d’accordo? Il gruppo dei francesi è quello con cui scherzo di più, ma anche con Tomori. Sta imparando un po’ di francese!

Cambio ruolo? Ricordo bene quell’allenamento. È stato due giorni prima della partita contro lo Sparta Praga e il mister mi ha chiesto se me la sentivo di giocare centrale sinistro. Io gli ho detto che avrei potuto giocare dove voleva, anche mezz’ala, trequartista. Volevo giocare a tutti i costi.

Maldini e Pioli? Parlare con Paolo tutti i giorni è speciale, anche se quando diventa quotidianità forse passa un po’ il timore iniziale. Il mister invece sarà sempre una persona importante per me: mi ha fatto giocare le prime partite da professionista. È una persona con cui si può parlare anche della tua vita personale, ti aiuta molto.