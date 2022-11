Kjaer pessimista: “Non sto bene”, poi i commenti su Theo e Giroud

Simon Kjaer non sta vivendo un momento fortunatissimo visto che la sua Danimarca è quasi con un piede fuori dal mondiale e lo stesso difensore non è al top fisicamente.

Nell’ultima partita è addirittura rimasto in panchina per 90 minuti, cosa che per lui è decisamente inusuale dal momento che è uno dei perni della nazionale di cui è capitano.

Quest’oggi Simon ha rilasciato delle dichiarazioni a Gazzetta.it dove ha toccato molti temi.

Kjaer Danimarca Intervista

Il danese si è in primis espresso sulle sue condizioni fisiche:

“Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il nostro c.t. ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano”.

L’intervista è poi continuata con il commento su Olivier Giroud e sul rinnovo di contratto della punta francese:

“Mi sono congratulato con lui per il gol numero 51 con la nazionale, un numero enorme, e gli ho chiesto di farne un altro nella prossima partita, così ci darà una mano a qualificarci. Se Oli rinnoverà con il Milan? Non ne abbiamo parlato ma dai, io penso proprio che Olivier resti con noi anche nella prossima stagione”.

Infine il commento sull’altro francese del Milan, Theo Hernandez:

“Theo è pazzesco, un grande giocatore. Io sinceramente mi guardo intorno e non vedo tanti come lui al mondo, nel suo ruolo. Theo ha corsa, fisico, piede, in campo sa fare tante cose. È uno come pochi. Il suo futuro? Io non so davvero dove sarà Theo tra cinque anni ma sono curioso di saperlo. Voglio vedere con chi giocherà. Ovviamente, spero sia ancora con noi”.