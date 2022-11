Calciomercato Milan, rinnovo Giroud: spunta una deadline

Olivier Giroud è diventato un beniamino assoluto dei tifosi del Milan. L’attaccante francese si è conquistato il popolo rossonero a suon di gol importanti e di performance di alto livello.

La dirigenza rossonera adesso sta cominciando a pensare al rinnovo di Giroud, ma stando a quanto riportato da Emanuele Baiocchini non c’è alcuna fretta da entrambe le parti.

Le ultime sul rinnovo di Giroud

A Sky Sport, il noto giornalista ha fatto il punto della situazione dicendo che il Milan e Giroud affronteranno il discorso relativo al rinnovo durante la primavera.

Al riguardo, però, vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate da Baiocchini:

“Se ne riparlerà in primavera, perchè il Milan vuole capire da Giroud, intanto se ha voglia di continuare a giocare a calcio, perchè magari la Francia vince il Mondiale, dopo che ha vinto lo scudetto con il Milan e magari avrà voglia di smettere. Quindi intanto capire se vuole andare avanti poi capire se vuole farlo nel Milan e capire quali saranno le sue condizioni a fine campionato, anche se questo inizio di stagione ha fatto capire che è in perfetta forma, facendo anche dei gol bellissimi. Ma per ora non è il momento di parlare del contratto di Giroud con il Milan che è concentrato sui contratti di Bennacer nell’immediato e di Leao dopo la fine del Mondiale”.

Nicola Morisco