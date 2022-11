Milan, brilla ancora Giroud: fissata la data per il rinnovo

Olivier Giroud è l’attaccante più prolifico del Milan, come dimostra la doppietta messa a segno dal francese nella partita contro il Salisburgo. Il giocatore è diventato da subito uno dei leader della rosa, autore di gol belli e decisivi.

Nel momento del suo arrivo dal Chelsea, nemmeno i più ottimisti avrebbero potuto auspicare un tale impatto del campione del Mondo. I suoi gol nella passata stagione sono risultati decisivi per lo Scudetto, mentre quest’anno ha regalato ai tifosi rossoneri gli ottavi di Champions dopo nove anni.

Il Milan intavola la trattativa per il rinnovo

La carta d’identità del francese segna 36 anni inoltrati, ma questo non spaventa minimamente i dirigenti rossoneri. Maldini e Massara sono intenzionati a proporre il rinnovo di contratto a Giroud, operazione approvata anche dal tecnico Pioli.

Olivier Giroud – Milan

L’appuntamento per discutere termini e condizioni è previsto per gennaio 2023, ossia dopo i Mondiali in Qatar. Il Milan vuole premiare il suo numero 9 per le prestazioni in campo con almeno un altro anno di contratto, che scadrà nel prossimo giugno.

Intanto, l’attaccante francese è concentrato sulle ultime tre gare di campionato per non perdere il treno Scudetto. Giroud spera che i suoi gol possano bastare per essere convocato con la Francia ai Mondiali, anche se partirebbe come riserva vista la presenza di Karim Benzema.

FEDERICO LUIGI DI MINGO