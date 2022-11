Sei qui: Home » News » Scaroni su Gazidis: “Lo ringrazio di cuore, con uno come lui è facile fare il Presidente”

Nel pomeriggio odierno l’AC Milan, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che il contratto di Ivan Gazidis (in scadenza a dicembre) non sarà rinnovato, concludendo dunque i suoi 4 anni in rossonero.

Le parole di Gazidis sono state molto toccanti, con l’attuale CEO che ha ringraziato club, tifosi e città, affermando una sua ferma convinzione:

FOTO: Getty – Milan Gazidis Scaroni

“Credo mi abbiano letteralmente salvato la vita, conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto” – ha dichiarato Gazidis.

Addio Gazidis, il saluto di Scaroni

Nel comunicato della società si leggono anche le parole di ringraziamento del Presidente Scaroni:

“A nome di tutti coloro che sono legati al Milan vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono.

Come ho detto durante la nostra recente Assemblea degli Azionisti, è molto facile essere il Presidente di una società che ha un Amministratore Delegato con le qualità di Ivan. Gli auguraro un periodo di meritato relax con la sua famiglia e ogni successo per il suo prossimo capitolo professionale” – ha terminato Scaroni.