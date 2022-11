“Parisi ricorda Theo Hernandez”: a DAZN sono sicuri

Nel corso di Napoli-Empoli, Emanuele Giaccherini, seconda voce al commento, ha elogiato le qualità di Fabiano Parisi, giovane terzino classe ’00 del club toscano.

L’ex centrocampista della Juventus ha azzardato non poco, paragonandolo a Theo Hernandez. Giaccherini ha posto il focus sulla progressione palla al piede, trovando una certa somiglianza tra i due giocatori.

Queste le sue dichiarazioni:

Parisi Theo Hernandez

Giaccherini sorprende: “Parisi ricorda Theo Hernandez!”

“Quando Parisi parte palla al piede ricorda, con le dovute proporzioni, Theo Hernandez del Milan”.

Il giovane terzino dell’Empoli è uno dei profili più seguiti in Italia, non a caso in estate sono arrivate numerose richieste da parte di top club. Accostato più volte a Milan, Juventus e Lazio, il giocatore ha voluto eliminare ogni possibile voce di mercato.

A sorpresa infatti, lui e il club toscano hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2025.

Il giocatore concluderà la sua annata all’Empoli, poi in estate si vedrà. Per trattare serviranno almeno Il 12-15 milioni.