Champions League, quanto ha incassato il Milan dalla qualificazione agli ottavi

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions ottenuta ieri sera porterà nelle casse del Milan anche un importante bonus monetario.

La vittoria per 4-0 ai danni del Salisburgo ha permesso ai rossoneri di tornare a far parte delle 16 migliori squadre della competizione. Uno storico ritorno nell’elité del calcio europeo, a distanza di nove lunghi anni dall’ultima volta, che avrà importanti risvolti anche sul bilancio della società.

Milan Bonus Qualificazione Champions

Il Milan passa il turno e incassa 20 milioni

Difatti, come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il passaggio della fase a gironi implica un incasso di ben 20 milioni di euro. Una cifra che, molto probabilmente, potrebbe essere reinvestita dai rossoneri sul fronte calciomercato.

L’intenzione di Maldini e Massara sarebbe, infatti, quella di sfruttare a proprio favore la somma ottenuta grazie alla qualificazione nelle trattative per i rinnovi di alcuni dei giocatori più importanti della rosa.

In primis, la situazione che tiene più sulle spine i tifosi è sicuramente quella legata al futuro di Rafael Leao, ma occhio anche a Ismael Bennacer. Entrambi andrebbero in scadenza nel giugno del 2024, ma la dirigenza rossoneri conta di avere ora molte più chances per chiudere i nuovi accordi, visto anche l’importante passo avanti compiuto ieri sera nel percorso di crescita del club.

Ruggero Gambino