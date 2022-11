DOVE VEDERE SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – Manca sempre meno ai sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Oggi, infatti, il Milan conoscerà quale sarà la sua avversaria nel primo step delle gare ad eliminazione diretta.

Dopo il passaggio turno del girone, dietro al Chelsea prima qualificata, i rossoneri sperano in un sorteggio benevolo.

Squadre qualificate agli ottavi di finale

Le squadre che hanno avuto accesso agli ottavi di finale di Champions League sono le prime due classificate degli otto gironi, con le prime di ogni girone che potranno sfidare solo le seconde (escluse quella del proprio girone e le squadre dello stesso paese). Queste le squadre qualificate.

PRIMA FASCIA: Napoli, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Tottenham, Porto e Benfica.

SECONDA FASCIA: Inter, Milan, Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia.

Il Milan, qualificatosi seconda nel Gruppo E dietro ai Blues, potrebbe affrontare una tra Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Benfica e Bayern Monaco. Ovviamente, la speranza è quella di evitare le big, almeno per ora.

Getty Images, Milan, sorteggi, Champions League

Quando ci sono i sorteggi degli ottavi di Champions League

La sede dei sorteggi di Champions League è sempre quella di Nyon, città svizzera situata nel Canton Vaud. I sorteggi ci saranno oggi, con la cerimonia che inizierà alle ore 12.

In seguito ai sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, sempre nella sede del calcio europeo di Nyon ci saranno anche i sorteggi degli spareggi di Europa League e Conference League.

Dove vedere sorteggi Champions League in tv e streaming

Le opzioni per seguire i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League sono molteplici. I sorteggi, infatti, saranno trasmessi in diretta su Sky sul canale Sky Sport 24 (canale 200) o in chiaro su Canale 20.

Inoltre, per tutti gli abbonati, sarà possibile seguire i sorteggi anche in streaming su Sky Go, NOW TV, Amazon Prime Video, Mediaset Infinty e il sito ufficiale della UEFA. Basterà scaricare l’applicazione apposita sui propri smartphone, pc o tablet oppure collegarsi al sito ufficiale e inserire le proprie credenziali.