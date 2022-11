Vieri sicuro: “Giroud? Dzeko è di un’altra categoria”

Christian Vieri è intervenuto durante la trasmissione su Twitch della BoboTv, paragonando i due attaccanti di Milan e Inter, Giroud e Dzeko, scatenando le diverse opinioni dei tifosi.

Dzeko o Giroud? Vieri dice la sua:

“Dzeko è devastante. Ha 36 anni, chi è che gioca titolare alla sua età in Europa in una grande squadra? Lui sa giocare a calcio, non sbaglia mai la giocata: può sbagliare lo stop magari, ma mai la giocata, sa quello che deve fare, è un regista che gioca in attacco, sa fare tutto. Giroud? Dzeko è di un’altra categoria. Dzeko lo metto tra i top 10 degli ultimi 10 anni, è devastante: è stato a Roma e non se ne parla, se fosse stato al Manchester City con Guardiola o al Real Madrid farebbe sempre 30 gol. Un difetto? Non te lo trovo, forse che è troppo buono“.

Momentaneamente l’attaccante rossonero ha segnato 5 gol in Serie A e 4 in Champions League, mentre l’attaccante nerazzurro ha messo a segno 6 reti in Serie A e 3 in Champions League. Pari merito dunque nei gol realizzati fin qui, ma per Vieri la scelta appare abbastanza facile.