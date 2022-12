Origi non convince, torna di moda Kolo Muani? Le ultime

Il Milan riflette: finora Origi ha deluso e, vista l’urgenza di trovare un nuovo centravanti, la dirigenza sta seriamente valutando l’acquisto di Kolo Muani.

D’altronde, a prescindere dalle recenti prestazioni dell’attaccante ex Liverpool, il reparto offensivo rossonero necessita assolutamente di forze fresche, specialmente in ottica futura.

Difatti, nonostante sia stato cruciale da quando è tornato a Milano, l’età di Zlatan Ibrahimovic continua ad avanzare, lasciando sempre più dubbi sul suo impiego in campo nell’immediato futuro. Lo stesso discorso anagrafico vale per Olivier Giroud, seppur sia certamente meno urgente visto il suo sorprendente stato di forma, mostrato a pieno sia con il Diavolo che con la Francia ai Mondiali in Qatar, nonostante i 36 anni compiuti lo scorso settembre.

Calciomercato Milan, si punta Kolo Muani: richiesta di 35 milioni

Ragion per cui, secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara avrebbero tutta l’intenzione di puntare all’acquisto di una giovane punta da alternare all’ex Arsenal durante la prossima stagione.

Tutti gli indizi indicano il nome di Randal Kolo Muani, connazionale di Giroud, attualmente in forze all’Eintracht Francoforte, il quale ha alzato le proprie richieste a 35 milioni dopo le sue ottime prestazioni in Coppa del Mondo.

Non si tratterebbe, dunque, di un colpo low cost, ma la dirigenza sembrerebbe decisa a fare uno sforzo in tal senso pur di svecchiare il proprio pacchetto di attaccanti. A maggior ragione se, infine, Rafael Leao dovesse decidere di partire in direzione Premier.

Ruggero Gambino