Deschamps sorprende in vista della finale: a rischio il posto di Giroud?

Domani andrà in scena la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, alle ore 16 italiane. Le due squadre stanno studiando le ultime mosse da apportare in partita per stanare l’avversario.

La Francia di Didier Deschamps, infatti, sta studiando una nuova mossa in vista della finalissima di domani. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l’allenatore Francese starebbe pensando di schierare Marcus Thuram al posto di Giroud.

Infatti il tecnico ha oggi provato in allenamento l’attaccante del Borussia al posto dell’attaccante rossonero, come già successo nel finale del match contro il Marocco.

Giroud, Francia, Mondiale

Possibile, spiega Tuttomercatoweb, che anche in questo si sia trattato di pretattica e che il Mister abbia già studiato delle mosse da fare a gara in corsa.

Difficile, infatti, ipotizzare che l’attaccante rossonero possa partire dalla panchina dopo l’ottimo Mondiale che ha disputato fin qui, autore di quattro reti.

Marcus Thuram potrebbe risultare dunque una carta importante da utilizzare in gara corso. Non ci resta che attendere domani per capire quali saranno le scelte definitive di Deschamps