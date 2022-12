Calciomercato Milan, Giroud vicino al rinnovo: i dettagli

Terminato il Mondiale in Qatar, è tempo per il Milan di riprendere a ragionare sui rinnovi, in particolare su quello di Olivier Giroud, che in questo Mondiale ha raggiunto obiettivi molto importanti con la sua Francia.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto proprio sulla trattativa per il rinnovo dell’attaccante francese, sottolineando come il club rossonero sia soddisfatto di questi quasi due anni di Giroud al Milan.

Il suo contratto è in scadrà a fine stagione, precisamente il 30 giugno 2023, ma il Milan vorrebbe puntare al rinnovo.

Tra un paio di giorni l’attaccante rientrerà in Italia dopo le vacanze ottenute in seguito alla sua partecipazione ai Mondiali in Qatar e poi sarà tempo di incontrare il suo entourage per discutere della trattiva.

Giroud Milan Rinnovo

Giroud verso il rinnovo: l’offerta

Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero allungare il rapporto con Giroud almeno fino al 30 giugno 2024. Magari, nel nuovo accordo potrebbe essere inserita anche un’opzione per il prossimo anno.

Per quando riguarda l’ingaggio dovrebbero essere confermati 3,5 milioni di euro netti a stagioni e si potrebbero aggiungere bonus importanti in base agli obiettivi.

Sempre secondo il Corriere dello Sport la volontà di continuare insieme c’è da entrambe le parti quindi non dovrebbero esserci grandi problemi nel trovare il giusto accordo.

Tatiana Digirolamo