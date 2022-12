Sostituzione Giroud, il giornalista si scaglia contro Deschamps

Al termine di una delle partite più belle della storia del calcio, l’Argentina capitanata da Lionel Messi si è laureata campione del Mondo.

Non sono mancate le contestazione al ct Didier Deschamps, accusato di non aver gestito i momenti della partita nel migliore dei modi. Il gesto che più ha fatto scalpore nell’occhio della critica è stata la doppia sostituzione di Dembelé e Giroud al 41′.

Giroud sostituito

Pellegatti contro Deschamps: “Giroud non meritava quest’umiliazione“

Tramite un video postato sul proprio canale Youtube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha voluto esprimere tutto il suo disappunto in merito alla gestione di Giroud.

Di seguito le sue parole: “Che umiliazione ingiusta verso un grande professionista, verso un giocatore che ha dato tutto per poter arrivare a giocarsi il Mondiale, che ha battuto il record di Henry risultando così uno dei giocatori più continui della Francia, oltre al solito immenso Mbappé. Riservare un’umiliazione del genere ad un giocatore che ti ha aiutato ad arrivare in finale… Sono indignato, Giroud non meritava l’umiliazione, non meritava questa punizione gratuita“.

Dichiarazioni forti che vanno a rispecchiare il pensiero comune dei tifosi francesi e non: nonostante non fosse al meglio Giroud meritava un trattamento migliore.