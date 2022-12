“Mi arrabbio solo a pensarci!”, Parisi torna su Empoli-Milan

Intervistato dalla Lega Serie A, il talentuoso terzino dell’Empoli Fabiano Parisi ha fatto il punto sulla sua stagione e quella della suoi compagni.

L’esterno azzurro è tornato anche su Empoli-Milan, rocambolesca partita vinta dai rossoneri con il risultato di 1-2 grazie ad un gol di Ballo Toure nel recupero.

La sconfitta non sembra essere ancora andata giù a Fabiano Parisi. Di seguito, le sue parole:

Parisi Empoli Milan

“La sconfitta contro il Milan mi fa arrabbiare”, rivelazione di Parisi

“Siamo soddisfatti, abbiamo perso alcuni punti in casa, come ad esempio quelli col Milan all’ultimo secondo che ancora ci fanno arrabbiare solo a pensarci, ma direi che siamo a buon punto“.

Non è la prima volta che Parisi torna a parlare della sfida contro il Milan. Queste ulteriori dichiarazioni rilasciate lo scorso 19 ottobre a TMW:

“Abbiamo qualche rimpianto, come la partita con il Milan, dove abbiamo perso all’ultimo minuto su alcune disattenzioni difensive. L’obiettivo è la salvezza: piedi per terra, puntiamo a quella, abbiamo in testa quell’obiettivo e poi, solo allora, punteremo a qualcosa di più“.