ULTIM’ORA Milan, si complica il rinnovo di Giroud: chiede troppo

Mentre tutto l’ambiente rossonero è preoccupato sulla situazione rinnovo di Leao, in Casa Milan sembra spuntare un’indiscrezione su un altro rinnovo, che sembrava invece non preoccupare nessuno.

Si tratta del contratto di Olivier Giroud, secondo Sport Italia, infatti, pare che tra il francese e il club rossonero non tiri proprio un’aria positiva.

Sembrerebbe che dopo il Mondiale, Giroud abbia parlato con i suoi agenti, proprio del rinnovo con il Milan, ma il giocatore avrebbe alzato le richieste sulla cifra.

Milan Giroud Rinnovo

Milan-Giroud: rinnovo lontano

Giroud è in scadenza a giugno 2023 e la proposta di rinnovo è sui 2 milioni e 500 mila euro, una somma che il francese non è disposto a prendere in considerazione.

L’obiettivo è un rinnovo a 4 milioni ma, ad oggi, non ci sono le condizioni economiche giuste.

La richiesta dell’attaccante sarebbe nata “guadagno a causa del guadagno di Origi, pari a 4,5 milioni a stagione. Al netto di questo ingaggio e delle prestazioni del compagno, Giroud si aspettava un trattamento molto diverso.

Per queste motivazioni tra le due parti al momento pare essere calato il gelo, e il rinnovo potrebbe addirittura non concludersi. La cifra del suo stipendio, però potrebbe non essere il solo motivo scatenante, a quanto pare Giroud vorrebbe tornare in Premier, mentre Lady Giroud non vorrebbe più vivere a Milano.

Paolo Maldini proverà sicuramente a parlare con il giocatore, anche perchè provocare un caos generale durante il mercato invernale, non è negli obiettivi del Milan.

Tatiana Digirolamo