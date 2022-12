Venerato:”Il Milan ha paura di perdere il calciatore!”, poi il commento su De Ketelaere

La sessione di calciomercato di gennaio si avvicina a grandi falcate e, grazie anche alla pausa per il mondiale, le società si stanno preparando al meglio per affrontare una delle finestre di mercato più importanti degli ultimi tempi poiché da gennaio inizierà praticamente un nuovo campionato.

Il Milan, ovviamente, avrà molte questioni da sistemare e soprattutto avrà molte trattative da intraprendere sia sul fronte mercato sia sul fronte rinnovi, a partire da quello di Rafael Leao.

Ma ci sono anche altri nomi centrali in questo calciomercato e tra questi ci sono Giroud, De Ketelaere e Ziyech, a proposito di questi nomi e del calciomercato del Milan ha parlato Ciro Venerato giornalista della Rai.

Leao Milan Calciomercato

Il primo argomento trattato è stato quello dei rinnovi dove il giornalista si è espresso così soprattutto su quello di Rafa Leao:

“Attualmente il club si sta focalizzando sui rinnovi. Il primo ad essere firmato sarà quello di Giroud. Per quanto riguarda Leao, è una matassa imbrigliata, ci sono tasselli da sistemare. Il portoghese è condannato ogni anno a rinunciare ad 1/5 del suo stipendio per la cifra da versare allo Sporting, dopo la rescissione unilaterale con il club. Lo Sporting ha vinto la causa, pesa la valutazione sullo stipendio del calciatore. Rafa, tuttavia, si trova bene a Milano, il club rossonero spera di trovare la quadra, ma dovrà andare oltre il tetto ingaggi stabilito per i top. La situazione resta aperta. I rossoneri hanno paura di perdere Leao.”

Successivamente il giornalista ha poi parlato anche di De Ketelaere dicendo che il Milan deve capire cosa fare con il ragazzo visto che potrebbe ulteriormente scalare di gerarchie con il molto probabile arrivo di Ziyech:

“A gennaio bisognerà capire cosa fare anche con De Ketelaere se continuare a dargli fiducia. Al 99%, tuttavia, l’operazione Ziyech con il Chelsea andrà in porto.”

Andrea Mariotti